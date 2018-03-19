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Польша и Германия сегодня обсудят ситуацию в Украине

НовостиПолитика    19.03.2018 - 13:27
Фото: Ангела Меркель (facebook.com/AngelaMerkel)
Фото: Ангела Меркель (facebook.com/AngelaMerkel)

Меркель 19 марта осуществит рабочий визит в Польшу

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 19 марта, осуществит рабочий визит в Польшу, в ходе которого стороны обсудят ситуацию в Украине и санкции против России. Об этом сообщает "Польское радио".

Сообщается, что Меркель прилетит в Польшу сегодня вечером, где встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой.

Переговоры будут связаны, прежде всего, с европейской политикой. Речь идет о будущем бюджете Евросоюза, миграционном кризисе, энергетической безопасности, а также о военном сотрудничестве. Кроме того, Меркель обсудит с президентом Польши июльский саммит НАТО, ситуацию в Украине и санкции против России.

Председатель Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский отметил, что Варшава и Берлин должны показать важность единства Европы.

"Мы можем совместно с Берлином дать сильный сигнал Европе о том, что мы не хотим Европы многих скоростей, не хотим Европы делений на А, Б, В, не хотим никаких исключений из Европы регионов или государств, а Европа будет сильной только тогда, когда будет единой", - сказал он.

Напомним, новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал "неприемлемым" проведение выборов президента России в аннексированном Крыму и заявил, что Германия не планирует менять своей позиции. 

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Теги: Германия, Польша, Ангела Меркель
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