Польща домовилася з США про посилення американського контингенту на її території

Уряд Польщі домовився про збільшення чисельності американського контингенту на території країни і зараз між Варшавою і Вашингтоном триває узгодження деталей. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає РБК-Україна з посиланням на польський телеканал TVP.

Блащак розповів, що зараз ведуться переговори про деталі, які можуть бути завершені в 2019 році.

Міністр також повідомив, що вже заплановано його наступний візит до США, під час якого обговорюватимуться конкретні моменти договору.

На думку міністра, розміщення військ Сполучених Штатів у Польщі зміцнить можливості збройних сил країни.

Раніше Блащак заявляв, що збільшення військового контингенту буде корисним і для польської, і для американської сторін, оскільки для Вашингтона це означатиме реалізацію однієї зі стратегічних цілей - посилення безпеки в регіоні.

Нагадаємо, в лютому посол США в Польщі Жоржет Мосбахер заявила про намір Сполучених Штатів збільшити чисельність американських військовослужбовців у Польщі. Вона зазначила, що такі дії зумовлені планами США активізувати свою діяльність у Центральній Європі.