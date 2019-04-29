Польша договорилась с США об усилении американского контингента на ее территории

Правительство Польши договорилось об увеличении численности американского контингента на территории страны и сейчас между Варшавой и Вашингтоном проходит согласование деталей. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает РБК-Украина со ссылкой на польский телеканал TVP.

Блащак рассказал, что сейчас ведутся переговоры о деталях, которые могут быть завершены в 2019 году.

Министр также сообщил, что уже запланирован его следующий визит в США, в ходе которого будут обсуждаться конкретные моменты договора.

По мнению министра, размещение войск Соединенных Штатах в Польше укрепит возможности вооруженных сил страны.

Ранее Блащак заявлял, что увеличение военного контингента будет полезным и для польской, и для американской сторон, поскольку для Вашингтона это будет означать реализацию одной из стратегических целей - улучшение безопасности в регионе.

Напомним, в феврале посол США в Польше Жоржет Мосбахер заявила о намерении Соединенных Штатов увеличить численность американских военнослужащих в Польше. Она отметила, что такие действия обусловлены планами США активизировать свою деятельность в Центральной Европе.