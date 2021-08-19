Польща і Чехія завершили евакуацію своїх громадян з Афганістану

За словами глави МЗС Польщі Марцина Пшидача, сьогодні з Кабула вилетіли останні двоє польських громадян. Всього з країни вивезли шістьох поляків.

"В цей час в країні більше немає громадян Польщі, принаймні тих, про яких ми знаємо", - уточнив дипломат.

Польськими евакуаційними рейсами з Афганістану також була вивезена сім'я з Німеччини і один громадянин Нідерландів, а також афганці. Вони розміщені в спеціальних центрах і можуть подавати документи на отримання гуманітарної візи.

Про завершення евакуації громадян Чехії повідомив прем'єр країни Якуб Кульганек. За його словами, крім чехів також були вивезені 170 афганців. Зараз вони знаходяться на карантині і найближчим часом зможуть подати заяву про надання притулку.