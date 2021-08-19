Польша и Чехия завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана

По словам заглавы МИД Польши Марцина Пшидача, сегодня из Кабула вылетели последние двое польских граждан. Всего из страны вывезли шестерых поляков.

"В настоящее время в стране больше нет граждан Польши, по крайней мере тех, о которых мы знаем", - уточнил дипломат.

Польскими эвакуационными рейсами из Афганистана также была вывезена семья из Германии и один гражданин Нидерландов, а также афганцы. Они размещены в специальных центрах и могут подавать документы на получение гуманитарной визы.

О завершении эвакуации граждан Чехии сообщил премьер страны Якуб Кульганек. По его словам, кроме чехов также были вывезены 170 афганцев. Сейчас они находятся на карантине и в ближайшее время смогут подать заявление о предоставлении убежища.