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Польша и Чехия завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Польши и Чехии сообщили о завершении эвакуации своих граждан из Афганистана. Вместе с ними из страны вывозили и афганцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание PAP и чешское агентство ČTK.

По словам заглавы МИД Польши Марцина Пшидача, сегодня из Кабула вылетели последние двое польских граждан. Всего из страны вывезли шестерых поляков.

"В настоящее время в стране больше нет граждан Польши, по крайней мере тех, о которых мы знаем", - уточнил дипломат.

Польскими эвакуационными рейсами из Афганистана также была вывезена семья из Германии и один гражданин Нидерландов, а также афганцы. Они размещены в специальных центрах и могут подавать документы на получение гуманитарной визы.

О завершении эвакуации граждан Чехии сообщил премьер страны Якуб Кульганек. По его словам, кроме чехов также были вывезены 170 афганцев. Сейчас они находятся на карантине и в ближайшее время смогут подать заявление о предоставлении убежища.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда подписал приказ об отправке 100 польских военных в Кабул для помощи другим странам при эвакуации.

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ПольшаЧехияАфганистанКабул