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Польща і Чехія завершили евакуацію своїх громадян з Афганістану

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Кабул, Четвер 19 серпня 2021 20:00
Польща і Чехія завершили евакуацію своїх громадян з Афганістану Фото: Польща і Чехія евакуювали своїх громадян з Афганістану (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Польщі та Чехії повідомила про завершення евакуації своїх громадян з Афганістану. Разом з ними з країни вивозили і афганців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання PAP і чеське агентство ČTK.

За словами глави МЗС Польщі Марцина Пшидача, сьогодні з Кабула вилетіли останні двоє польських громадян. Всього з країни вивезли шістьох поляків.

"В цей час в країні більше немає громадян Польщі, принаймні тих, про яких ми знаємо", - уточнив дипломат.

Польськими евакуаційними рейсами з Афганістану також була вивезена сім'я з Німеччини і один громадянин Нідерландів, а також афганці. Вони розміщені в спеціальних центрах і можуть подавати документи на отримання гуманітарної візи.

Про завершення евакуації громадян Чехії повідомив прем'єр країни Якуб Кульганек. За його словами, крім чехів також були вивезені 170 афганців. Зараз вони знаходяться на карантині і найближчим часом зможуть подати заяву про надання притулку.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда підписав наказ про відряджання 100 польських військових до Кабула для допомоги іншим країнам при евакуації.

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Польша Чехия Афганистан Кабул
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