Польща анонсувала створення кібервійськ

Міністерство національної оборони Польщі анонсувало створення кібервійськ. У їх завдання буде входити оборона, розвідка і наступальні дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Міноборони Польщі.
Як зазначили в оборонному відомстві, презентація нового виду військ у Збройних силах Польщі - Сил оборони кіберпростору - пройде завтра, 8 лютого в клубі військово-технічного університету у Варшаві. У заході візьме участь міністр національної оборони Маріуш Блащак.
У міністерстві зазначили, що концепцію організації та функціонування кібервійськ у Польщі Маріуш Балащак затвердив у 2019 році. Після цього в країні почався процес створення нового виду військ.
У Міноборони Польщі уточнили, що новий вид військ призначений для проведення повного спектра оборонних, розвідувальних і наступальних дій в кіберпросторі.
Нагадаємо, наприкінці серпня минулого року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення в країні кібервійськ.
Зазначимо, на початку листопада Міноборони України підготувало законопроєкт про створення кібервійськ, однак інформація про їх склад та технічне забезпечення засекретили.