Польща анонсувала створення кібервійськ

Міністерство національної оборони Польщі анонсувало створення кібервійськ. У їх завдання буде входити оборона, розвідка і наступальні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Міноборони Польщі .

Як зазначили в оборонному відомстві, презентація нового виду військ у Збройних силах Польщі - Сил оборони кіберпростору - пройде завтра, 8 лютого в клубі військово-технічного університету у Варшаві. У заході візьме участь міністр національної оборони Маріуш Блащак.

У міністерстві зазначили, що концепцію організації та функціонування кібервійськ у Польщі Маріуш Балащак затвердив у 2019 році. Після цього в країні почався процес створення нового виду військ.

У Міноборони Польщі уточнили, що новий вид військ призначений для проведення повного спектра оборонних, розвідувальних і наступальних дій в кіберпросторі.