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Польща анонсувала створення кібервійськ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство національної оборони Польщі анонсувало створення кібервійськ. У їх завдання буде входити оборона, розвідка і наступальні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Міноборони Польщі.

Як зазначили в оборонному відомстві, презентація нового виду військ у Збройних силах Польщі - Сил оборони кіберпростору - пройде завтра, 8 лютого в клубі військово-технічного університету у Варшаві. У заході візьме участь міністр національної оборони Маріуш Блащак.

У міністерстві зазначили, що концепцію організації та функціонування кібервійськ у Польщі Маріуш Балащак затвердив у 2019 році. Після цього в країні почався процес створення нового виду військ.

У Міноборони Польщі уточнили, що новий вид військ призначений для проведення повного спектра оборонних, розвідувальних і наступальних дій в кіберпросторі.

Нагадаємо, наприкінці серпня минулого року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення в країні кібервійськ.

Зазначимо, на початку листопада Міноборони України підготувало законопроєкт про створення кібервійськ, однак інформація про їх склад та технічне забезпечення засекретили.

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