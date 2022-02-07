Польша анонсировала создание кибервойск

Министерство национальной обороны Польши анонсировало создание кибервойск. В их задачи будет входить оборона, разведка и наступательные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны Польши .

Как отметили в оборонном ведомстве, презентация нового вида войск в Вооруженных силах Польши - Сил обороны киберпространства - пройдет завтра, 8 февраля в клубе Военно-технического университета в Варшаве. В мероприятии примет участие министр национальной обороны Мариуш Блащак.

В министерстве отметили, что концепцию организации и функционирования кибервойск в Польше Мариуш Балащак утвердил в 2019 году. После этого в стране начался процесс создания нового вида войск.

В Минобороны Польши уточнили, что новый вид войск предназначен для проведения полного спектра оборонительных, разведывательных и наступательных действий в киберпространстве.