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Польша анонсировала создание кибервойск

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство национальной обороны Польши анонсировало создание кибервойск. В их задачи будет входить оборона, разведка и наступательные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны Польши.

Как отметили в оборонном ведомстве, презентация нового вида войск в Вооруженных силах Польши - Сил обороны киберпространства - пройдет завтра, 8 февраля в клубе Военно-технического университета в Варшаве. В мероприятии примет участие министр национальной обороны Мариуш Блащак.

В министерстве отметили, что концепцию организации и функционирования кибервойск в Польше Мариуш Балащак утвердил в 2019 году. После этого в стране начался процесс создания нового вида войск.

В Минобороны Польши уточнили, что новый вид войск предназначен для проведения полного спектра оборонительных, разведывательных и наступательных действий в киберпространстве.

Напомним, в конце августа прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в стране кибервойск.

Отметим, в начале ноября Минобороны Украины подготовило законопроект о создании кибервойск, однако информация об их составе и техническом обеспечении засекретили.

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