Законопроект готовий. Міноборони засекретило інформацію про формування кібервійськ

Міністерство оборони заявляє, що підготувало законопроект про створення кібервійськ. Але інформація про їх склад і матеріально-технічне забезпечення засекречена.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит РБК-Україна .

"Проект Закону України про створення та функціонування в системі Міністерства оборони України кібервійськ підготовлений, проводиться його узгодження із зацікавленими підрозділами системи Міноборони", - сказано в ньому.

При цьому міністерство відмовилося надати дані про матеріально-технічні та фінансові ресурси, які необхідні для створення такого виду військ. Там повідомили, що це "інформація з обмеженим доступом".

Що відомо про кібервійська

Президент Володимир Зеленський 26 серпня доручив Кабміну протягом 2 місяців розробити і внести до Верховної Ради законопроект про створення кібервійськ, а також провести розрахунок щодо необхідного фінансового і матеріального-технічного забезпечення і кадрового складу кібервійськ.