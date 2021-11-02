ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Законопроект готовий. Міноборони засекретило інформацію про формування кібервійськ

Новость на русском →
Київ, Вівторок 02 листопада 2021 10:46
Законопроект готовий. Міноборони засекретило інформацію про формування кібервійськ Фото: Міноборони засекретило інформацію про формування кібервійськ (freepik.com)
Автор: Олег Черниш

Міністерство оборони заявляє, що підготувало законопроект про створення кібервійськ. Але інформація про їх склад і матеріально-технічне забезпечення засекречена.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит РБК-Україна.

"Проект Закону України про створення та функціонування в системі Міністерства оборони України кібервійськ підготовлений, проводиться його узгодження із зацікавленими підрозділами системи Міноборони", - сказано в ньому.

При цьому міністерство відмовилося надати дані про матеріально-технічні та фінансові ресурси, які необхідні для створення такого виду військ. Там повідомили, що це "інформація з обмеженим доступом".

Що відомо про кібервійська

Президент Володимир Зеленський 26 серпня доручив Кабміну протягом 2 місяців розробити і внести до Верховної Ради законопроект про створення кібервійськ, а також провести розрахунок щодо необхідного фінансового і матеріального-технічного забезпечення і кадрового складу кібервійськ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киберполиция
NEWS
Терехова визнали переможцем виборів мера Харкова
Терехова визнали переможцем виборів мера Харкова
DAILY
Що відбувається в ОПЗЖ після санкцій і справ проти Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в ОПЗЖ після санкцій і справ проти Медведчука