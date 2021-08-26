В Україні створять кібервійська. Президент підписав рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони про заходи з кібероборони України. Рішення передбачає створення в Україні кібервійськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Згідно з рішенням РНБО, уряд повинен невідкладно розрахувати обсяг матеріально-технічних ресурсів та фінансів, які потрібні для створення та забезпечення функціонування кібервійськ, а також розрахувати комплектування особового складу нових військ.

Після цього Кабмін повинен протягом двох місяців розробити та внести на розгляд Верховної ради законопроект щодо створення та функціонування кібервійськ у системі Міністерства оборони України.