RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Майже половина російських сил знаходиться на позиції для атаки, - Пентагон

Автор: RBC.UA

За словами представника Міністерства оборони США майже половина російських сил знаходиться на ударних позиціях. Так само він зазначив, що Росія продовжує перекидання військових до кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Представник Міністерства оборони США, який знайомий з останньою оцінкою ситуації, повідомив, що майже половина російських військових, які перебувають на кордоні з Україною, знаходяться на позиціях для атаки.

"Кількість тактичних батальйонних груп збільшилася приблизно до 120-125. Одна така група складається з 1000 осіб. Російські військові продовжують стягувати сили до кордонів України. За останні 48 годин кількість сил на ударних позиціях для атаки досягла майже 50%" - заявив чиновник.

За його словами почалася російська компанія з дестабілізації ситуації: "Росія звинувачує Україну в" геноциді"на Донбасі, проводить операції під іншим прапором".

Російські ЗМІ раніше повідомили про вибух в центрі Донецька, в якому постраждав автомобіль "начальника народної міліції" "ДНР".

Нагадаємо, стало відомо, що відео із закликом про евакуацію ОРДЛО були записані ватажками "ЛДНР" 16 лютого, після чого почалися обстріли.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України