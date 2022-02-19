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Почти половина российских сил находится на позиции для атаки, - Пентагон

Автор: RBC.UA

По словам представителя министерства обороны США почти половина российских сил находится на ударных позициях. Так же он отметил, что Россия продолжает переброску военных к границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Представитель министерства обороны США, который знаком с последней оценкой ситуации, сообщил, что почти половина российских военных, пребывающих на границе с Украиной, находятся на позициях для атаки.

"Количество тактических батальонных групп увеличилось примерно до 120-125. Одна такая группа состоит из 1000 человек. Российские военные продолжают стягивать силы к границам Украины. За последние 48 часов количество сил на ударных позициях для атаки достигло почти 50%" - заявил чиновник.

По его словам началась российская компания по дестабилизации ситуации: "Россия обвиняет Украину в "геноциде" на Донбассе, проводит операции под ложным флагом".

Российские СМИ ранее сообщили о взрыве в центре Донецка, в котором пострадал автомобиль "начальника народной милиции" "ДНР".

Напомним, стало известно, что видео с призывом об эвакуации ОРДЛО были записаны главарями "ЛДНР" 16 февраля, после чего начались обстрелы.

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