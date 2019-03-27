Половина міжнародних спостерігачів на виборах вже прибули в Україну

На вибори 2019 в Україну прибули вже понад 1150 міжнародних спостерігачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС) України у Facebook.

Як зазначається, за минулу добу в країну в’їхало більше 560 іноземних спостерігачів за виборами президента України

"За наявними даними, з метою участі в незалежному спостереженні за виборами очікується прибуття за списками ЦВК більше 2300 іноземних спостерігачів. Наразі вже оформлено понад 1150 таких осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні у понеділок, 25 березня, заявила про завершення реєстрації офіційних спостерігачів на виборах. Всього зареєстровано 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав.

РБК-Україна писало, що Російська Федерація остаточно відмовилася від планів направити своїх спостерігачів до України на президентських виборах.

Раніше ЦВК відмовила в реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ, посилаючись на законодавство України, яке забороняє бути спостерігачами на виборах представникам країни-агресора.