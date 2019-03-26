ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК завершила реєстрацію спостерігачів на виборах президента

Новини » Вибори 2019    26.03.2019 - 00:17
ЦВК завершила реєстрацію спостерігачів на виборах президента
Фото: спостерігачі (УНІАН)

На президентські вибори в Украну приїдуть спостерігачів 17 держав

Центральна виборча комісія на засіданні у понеділок, 25 березня, заявила про завершення реєстрації офіційних спостерігачів на виборах президента 2019. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу комісії.

На понеділковому засіданні Центрвиборчком зареєстрував останніх 324 офіційних спостерігача. Це представники від Українського Конгресового комітету Америки, від Бюро демократичних інститутів та прав людини Організації з безпеки та співпраці в Європі.

А також зареєстровані спостерігачі від Швейцарії, Франції, Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO).

Крім того, на виборах в Україні 31 березня будуть спостерігачі від Європейського парламенту, Норвегії, міжнародної організації Silba - Ініціатива за Діалог і Демократію, Словаччини, Національного демократичного інституту міжнародних відносин США, Міжнародного республіканського інституту, європейської платформи за демократичні вибори, Комітету За відкриту демократію.

"Всього зареєстровано 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав", - зазначили в ЦВК.

Нагадаємо, напередодні виборів президента України 31 березня 2019 Російська Федерація остаточно відмовилася від планів направити своїх спостерігачів до України.

Перед виборами 2019 прикордонникам розсилають провокативні SMS Вибори президента України 2019: що потрібно знати про виборчу кампанію
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко наблюдателипрезидентські виборивыборы 2019
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся