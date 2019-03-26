ЦВК завершила реєстрацію спостерігачів на виборах президента

Фото: спостерігачі (УНІАН)

На президентські вибори в Украну приїдуть спостерігачів 17 держав

Центральна виборча комісія на засіданні у понеділок, 25 березня, заявила про завершення реєстрації офіційних спостерігачів на виборах президента 2019. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу комісії.

На понеділковому засіданні Центрвиборчком зареєстрував останніх 324 офіційних спостерігача. Це представники від Українського Конгресового комітету Америки, від Бюро демократичних інститутів та прав людини Організації з безпеки та співпраці в Європі.

А також зареєстровані спостерігачі від Швейцарії, Франції, Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO).

Крім того, на виборах в Україні 31 березня будуть спостерігачі від Європейського парламенту, Норвегії, міжнародної організації Silba - Ініціатива за Діалог і Демократію, Словаччини, Національного демократичного інституту міжнародних відносин США, Міжнародного республіканського інституту, європейської платформи за демократичні вибори, Комітету За відкриту демократію.

"Всього зареєстровано 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав", - зазначили в ЦВК.

Нагадаємо, напередодні виборів президента України 31 березня 2019 Російська Федерація остаточно відмовилася від планів направити своїх спостерігачів до України.