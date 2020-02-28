ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Половина матчів чемпіонату Італії пройде без глядачів через коронавірус

Новини » Спорт     28.02.2020 - 13:06
Половина матчів чемпіонату Італії пройде без глядачів через коронавірус

Рішення стосується і центрального поєдинку між "Ювентусом" та "Інтером"

Відразу кілька матчів 26 туру Серії А пройдуть при порожніх трибунах через загрозу поширення коронавируса. Відповідне рішення прийняло керівництво чемпіонату Італії за підсумками екстреної зустрічі.

Рішення стосується і центрального поєдинку туру, в якому зійдуться "Ювентус" та "Інтер". Клуби могли перенести поєдинок, але через щільний розкладу було вирішено все ж провести його за розкладом.

Також без глядачів зіграють "Удінезе" - "Фіорентина", "Мілан" - "Дженоа", "Парма" - СПАЛ і "Сассуоло" - "Брешія".

Попри те, що уряд і футбольна влада Італії заявляли про можливе проведення матчів без глядачів ще на початку тижня, залишалися надії на те, що ситуація зміниться. Однак на кризовій нараді все ж було ухвалено рішення провести при порожніх трибунах п'ять ігор.

Раніше без глядачів пройшов матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи "Інтер" - "Лудогорець".

Через поширення вірусу в Італії були скасовані чотири матчі 25 туру італійської Серії А.

Італія підтвердила зараження українки коронавірусом Евакуація українців з Італії наразі не розглядається, - посол
Новини України чемпионат ИталииФутболКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся