Три матчі чемпіонату Італії скасовані через коронавірус

Фото: (facebook.com/Inter)

Раніше з цієї причини були перенесені ігри на аматорському рівні

Три поєдинки Серії А, а саме "Інтер" - "Сампдорія", "Аталанта" - "Сассуоло" і "Верона" - "Кальярі", перенесені на невизначений термін через спалах коронавірусу в Італії. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте підписав указ про скасування всіх спортивних змагань в північних регіонах Венето і Ломбардія на цих вихідних.

Напередодні з'явилася інформація про те, що 42 матчі аматорських та молодіжних ліг скасували через поширення захворювання. Тепер справа дійшла і до вищого дивізіону.

"Інтер" вже підтвердив на своєму офіційному сайті, що гра проти "Сампдорії" перенесена. Заяв від інших клубів поки не послідувало.

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Si comunica che la partita di @SerieA #InterSampdoria prevista per domani sera è rinviata a data da destinarsi https://t.co/XUadjko3kW#FCIM — Inter (@Inter) February 22, 2020

В Італії зареєстровано дві смерті і 79 випадків зараження - найбільше серед європейських країн. В країні оголошено надзвичайний стан. Уряд ізолював 10 міст.

Нагадаємо, що в грудні минулого року в китайському місті Ухань був зафіксований спалах пневмонії, викликаний раніше невідомим типом коронавірусу. Кількість хворих і загиблих зростає з кожним днем.

Станом на 22 лютого кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі становить 77 661. Відомо про 20 925 випадків одужання від хвороби. Станом на сьогодні у світі від коронавірусу померли 2 360 осіб.