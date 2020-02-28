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Половина матчей чемпионата Италии пройдет без зрителей из-за коронавируса

Новости » Спорт     28.02.2020 - 13:06
Половина матчей чемпионата Италии пройдет без зрителей из-за коронавируса
Фото: "Интер" на внутренней и европейской аренах вынужден играть без зрителей (twitter.com/Inter)

Решение касается и центрального поединка между "Ювентусом" и "Интером"

Сразу несколько матчей 26 тура чемпионата Италии пройдут при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее решение приняло руководство Серии А по итогам экстренной встречи.

Оно касается и центрального поединка тура, в котором сойдутся "Ювентус" и "Интер". Клубы могли перенести поединок, но из-за плотного расписания было решено все же провести его по расписанию.

Также без зрителей сыграют "Удинезе" - "Фиорентина", "Милан" - "Дженоа", "Парма" - СПАЛ и "Сассуоло" - "Брешия".

Несмотря на то, что правительство и футбольные власти Италии заявляли о возможном проведении матчей без зрителей еще в начале недели, оставались надежды на то, что ситуация изменится. Однако на кризисном совещании все же было принято решение провести при пустых трибунах пять игр.

Ранее без зрителей прошел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" (2:1).

Также из-за распространения вируса в Италии были отменены четыре матча 25 тура Серии А.

Менее чем за неделю в Италии было зафиксировано 650 новых случаев заражения и 17 смертей от коронавируса. В данный момент страна находится на третьем месте по числу инфицированных.

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