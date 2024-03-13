Половина Европы торгует с РФ и Беларусью, санкции не должны быть фиктивными, - Туск

"Половина Европы до сих пор торгует с Россией и Беларусью, многие компании, в том числе и в Польше, успешно обходят санкции. Потому что почему-то никто не заинтересован в том, чтобы их (санкции, - ред.) соблюдать действительно строго", - заявил он.

Туск также напомнил о замороженных российских активах, которых, по его мнению, хватило бы для обеспечения победы Украины и войны.

На вопрос, почему их нельзя использовать, премьер-министр Польши сказал: "потому что в тех столицах, где мы слышим громкие проукраинские слова, когда доходит до дела, например, когда мы говорим: давайте заберем эти российские активы, давайте передадим их в руки Украины, оказывается, есть какие-то проблемы".

Отношение Польши к войне

Польша была одной из первых европейских стран, поддержавших Украину в начале полномасштабного вторжения. Варшава предоставила военную, финансовую и гуманитарную помощь, поддержала санкции ЕС против России, а также приняла тысячи беженцев.

Однако с конца прошлого года между Польшей и Украиной возникло обострение, а польские фермеры и перевозчики блокировали границу.

В феврале протесты на польско-украинской границе ужесточились. Пункты пропуска блокируют фермеры, они несколько раз высыпали украинское зерно.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. В Украине же говорят, что не ведут таких переговоров.