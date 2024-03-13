Половина Європи торгує з РФ та Білоруссю, санкції не повинні бути фіктивними, - Туск

"Пів Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, багато компаній, у тому числі й у Польщі, успішно обходять санкції. Тому що чомусь ніхто не зацікавлений у тому, щоб їх (санкції, - ред.) дотримуватись дійсно суворо", - заявив він.

Туск також нагадав про заморожені російські активи, яких, на його думку, вистачило б для забезпечення перемоги України і війні.

На запитання, чому їх не можна використати, прем’єр-міністр Польщі сказав: "тому що в тих столицях, де ми чуємо гучні проукраїнські слова, коли доходить до справи, наприклад, коли ми говоримо: давайте заберемо ці російські активи, давайте передамо їх в руки України, виявляється, є якісь проблеми".

Ставлення Польщі до війни

Польща була однією з перших європейських країн, які підтримали Україну на початку повномасштабного вторгнення. Варшава надала військову, фінансову та гуманітарну допомогу, підтримала санкції ЄС проти Росії, а також прийняла тисячі біженців.

Проте з кінця минулого року між Польщею та Україною виникло загострення, а польські фермери та перевізники почали блокувати кордон.

У лютому протести на польсько-українському кордоні посилилися. Пункти пропуску блокують фермери, вони також декілька разів висипали українське зерно.

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів.