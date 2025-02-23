Половина боеприпасов России это северокорейские снаряды, - Буданов

Использование Россией снарядов КНДР в войне против Украины

О том, что оккупанты в последнее время чаще применяют против украинских воинов снаряды северокорейского производства, чем российского сообщалось еще в октябре 2024 года. Кроме того, как тогда писал Bloomberg, россияне пользуются и снарядами, которые предоставляет Иран.

Журналисты The Times в одной из своих статей в прошлом году озвучивали тезис, что Россия стала зависеть от поставок из КНДР после визита Путина в Пхеньян.

Кроме того, в июне того же года издание The Washington Post писало, что Северная Корея могла предоставить оккупантам 1,6 млн артиллерийских снарядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.