Половина боєприпасів Росії це північнокорейські снаряди, - Буданов

Використання Росією снарядів КНДР у війні проти України

Про те, що окупанти останнім часом частіше застосовують проти українських воїнів снаряди північнокорейського виробництва, ніж російського, повідомлялося ще в жовтні 2024 року. Крім того, як тоді писав Bloomberg, росіяни користуються і снарядами, які надає Іран.

Журналісти The Times в одній зі своїх статей торік озвучували тезу, що Росія почала залежати від поставок із КНДР після візиту Путіна до Пхеньяну.

Крім того, у червні того ж року видання The Washington Post писало, що Північна Корея могла надати окупантам 1,6 млн артилерійських снарядів.

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