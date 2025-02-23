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Половина боєприпасів Росії це північнокорейські снаряди, - Буданов

Фото: глава ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Росія значно нарощує виробництво снарядів, зокрема за рахунок боєприпасів КНДР. Бо 50% снарядів росіян - це північнокорейські боєприпаси.

Про це сказав глава ГУР Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Форум "Україна. Рік 2025".

За його словами, окупанти значно нарощують виробництво снарядів і в цьому контексті не можна не згадати про стратегічного союзника, КНДР, яка на 50% задовольняє всі витрати фронту в боєприпасах.

"50% - це корейські боєприпаси. Також почалося масштабне постачання озброєння перш за все це 170 мм САУ та 240-мм РСЗО. Всім вже відомий факт використання корейських (КНДР, - ред) військослужбовців в Курській області. Це факт КНДР приймає активно участь у війні проти нас у підтримці РФ", - зазначив Буданов.

Використання Росією снарядів КНДР у війні проти України

Про те, що окупанти останнім часом частіше застосовують проти українських воїнів снаряди північнокорейського виробництва, ніж російського, повідомлялося ще в жовтні 2024 року. Крім того, як тоді писав Bloomberg, росіяни користуються і снарядами, які надає Іран.

Журналісти The Times в одній зі своїх статей торік озвучували тезу, що Росія почала залежати від поставок із КНДР після візиту Путіна до Пхеньяну.

Крім того, у червні того ж року видання The Washington Post писало, що Північна Корея могла надати окупантам 1,6 млн артилерійських снарядів.

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