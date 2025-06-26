Новый обмен пленными: Украина вернула еще одну группу защитников
Между Украиной и Россией в четверг, 26 июня, состоялся очередной один этап обмена военнопленными.
Что известно о новом этапе большого обмена - в материале РБК-Украина.
"Продолжаем обмены, еще один этап. Сегодня возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 22-го года. Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии", - написал Зеленский.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в Украину возвращаются воины ВСУ, НГУ, ГПСУ. Среди них - военнослужащие ТрО, мотопехотных бригад, морской пехоты и десантно-штурмовых войск.
Также есть защитники Мариуполя и те, кто попал в плен в 2022 году. Некоторые Защитники находились в статусе поиска и не были подтверждены страной-агрессором.
Среди возвращенных есть также офицеры. Самому старшему освобожденному - 62 года, самому молодому - 24 года.
"Этот процесс - результат упорной работы, которую осуществляют государственные органы, входящие в состав Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными. Она осуществляется по поручению Президента Украины", - написал Лубинец.
Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что большинство освобожденных находились в плену еще с 2022 года.
"Истории некоторых из них - настоящее чудо. Их считали пропавшими без вести, но даже несмотря на неизвестность, государство продолжало поиски. И сегодня они с нами", - написал он.
Обмены пленными между Украиной и РФ
Украина и Россия во время первого раунда переговоров в Стамбуле 16 мая договорились о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000". Он состоялся в три этапа с 23 по 25 мая.
Уже по результатам второго раунда переговоров в Турции 2 июня стороны договорились о новом масштабном обмене. Стороны договорились обменять "всех на всех" тяжелораненых и тяжелобольных военных, а также всех пленных в возрасте от 18 до 25 лет.
До сегодняшнего обмена в рамках новых договоренностей было проведено уже пять обменов - 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня. Так, во время предыдущего домой вернулись воины Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также ГПСУ и Нацгвардии.
Это был очередной этап обмена пленными в категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Среди освобожденных снова были защитники Мариуполя, которые удерживались в неволе с 2022 года.
Напомним, что, кроме того, в Стамбуле делегации Украины и РФ договорились о возвращении тел в формате "6000 на 6000".
Последний этап обмена в рамках этих договоренностей состоялся 16 июня и всего в итоге россияне передали 6057 тел.
Впрочем, оказалось, что среди репатриированных есть и тела военных РФ. По словам президента Владимира Зеленского, тела 20 человек, которые Украине передали как погибших военных, оказались россиянами.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Украина уже вернула тела трех российских военнослужащих обратно российской стороне во время мероприятий репатриации украинских защитников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.