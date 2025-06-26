Новый обмен пленными: Украина вернула еще одну группу защитников

Фото: новый обмен пленными состоялся между Украиной и РФ (t.me/V_Zelenskiy_official)

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в Украину возвращаются воины ВСУ, НГУ, ГПСУ. Среди них - военнослужащие ТрО, мотопехотных бригад, морской пехоты и десантно-штурмовых войск.

Также есть защитники Мариуполя и те, кто попал в плен в 2022 году. Некоторые Защитники находились в статусе поиска и не были подтверждены страной-агрессором.

Среди возвращенных есть также офицеры. Самому старшему освобожденному - 62 года, самому молодому - 24 года.

"Этот процесс - результат упорной работы, которую осуществляют государственные органы, входящие в состав Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными. Она осуществляется по поручению Президента Украины", - написал Лубинец.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что большинство освобожденных находились в плену еще с 2022 года.

"Истории некоторых из них - настоящее чудо. Их считали пропавшими без вести, но даже несмотря на неизвестность, государство продолжало поиски. И сегодня они с нами", - написал он.

Фото: новый обмен пленными состоялся между Украиной и РФ (t.me/Klymenko_MVS)

Обмены пленными между Украиной и РФ

Украина и Россия во время первого раунда переговоров в Стамбуле 16 мая договорились о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000". Он состоялся в три этапа с 23 по 25 мая.

Уже по результатам второго раунда переговоров в Турции 2 июня стороны договорились о новом масштабном обмене. Стороны договорились обменять "всех на всех" тяжелораненых и тяжелобольных военных, а также всех пленных в возрасте от 18 до 25 лет.

До сегодняшнего обмена в рамках новых договоренностей было проведено уже пять обменов - 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня. Так, во время предыдущего домой вернулись воины Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также ГПСУ и Нацгвардии.

Это был очередной этап обмена пленными в категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Среди освобожденных снова были защитники Мариуполя, которые удерживались в неволе с 2022 года.

Напомним, что, кроме того, в Стамбуле делегации Украины и РФ договорились о возвращении тел в формате "6000 на 6000".

Последний этап обмена в рамках этих договоренностей состоялся 16 июня и всего в итоге россияне передали 6057 тел.