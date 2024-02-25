ua en ru
Вс, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В плену РФ 28 тысяч украинцев. Омбудсмен призывает создать коалицию для их освобождения

Киев, Воскресенье 25 февраля 2024 15:32
UA EN RU
В плену РФ 28 тысяч украинцев. Омбудсмен призывает создать коалицию для их освобождения Фото: омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия удерживает в плену 28 тысяч граждан Украины. Предлагается создать коалицию для возвращения гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца во время форума "Украина. Год 2024".

"По нашим неофициальным данным, примерно 28 тысяч граждан Украины находятся в российских застенках. Журналисты, представители местного самоуправления, церквей, международные представители. Три официальных представителя ОБСЕ были задержаны в Донецкой и Луганской области, и мы уже несколько лет не можем их освободить. И все это время Россия является членом ОБСЕ", - сказал уполномоченный.

Лубинец объяснил, что обменивать гражданских на гражданских запрещено международным правом. Поэтому Украина ищет новые подходы и страны, которые могут присоединиться к процессу возвращения гражданских заложников.

"По состоянию на данный момент могу сказать, что последняя поездка в Катар неделю назад, на встрече с премьером прозвучало, что они готовы попробовать свои усилия для возвращения гражданских заложников. Нам нужно создать международную коалицию по возвращению гражданских заложников", - подчеркнул омбудсмен.

Украинцы в русском плену

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что Украине удалось вернуть 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.

В январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила важную резолюцию, касающуюся украинских детей. Она призывает признать депортацию украинских детей по России геноцидом украинского народа.

Также ЕС в новом пакете санкций ввел ограничения против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дмитрий Лубинец
NEWS
О войне и будущем. Конференция "Украина. Год 2024": главные заявления (онлайн)
О войне и будущем. Конференция "Украина. Год 2024": главные заявления (онлайн)
DAILY
Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным