ua en ru
Нд, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У полоні РФ 28 тисяч українців. Омбудсмен закликає створити коаліцію для їх звільнення

Київ, Неділя 25 лютого 2024 15:32
UA EN RU
У полоні РФ 28 тисяч українців. Омбудсмен закликає створити коаліцію для їх звільнення Фото: омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія утримує в полоні 28 тисяч громадян України. Пропонується створити коаліцію для повернення цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця під час форуму "Україна. Рік 2024".

"За нашими неофіційними даними, приблизно 28 тисяч громадян України перебувають в російських застінках. Журналісти, представники місцевого самоврядування, церков, міжнародні представники. Три офіційні представники ОБСЄ були затримані в Донецькій і Луганській області, і ми вже декілька років не можемо їх звільнити. І весь цей час Росія є членом ОБСЄ", - сказав уповноважений.

Лубінець пояснив, що обмінювати цивільних на цивільних заборонено міжнародним правом. Тому Україна шукає нові підходи та країни, які можуть приєднатися до процесу повернення цивільних заручників.

"Станом на зараз можу сказати, що остання поїздка в Катар тиждень тому, на зустрічі з прем'єром пролунало, що вони готові спробувати свої зусилля для повернення цивільних заручників. Нам треба створити міжнародну коаліцію по поверненню цивільних заручників", - наголосив омбудсмен.

Українці в російському полоні

Раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Україні загалом вдалось повернути 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

У січні 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи схвалила важливу резолюцію, що стосується українських дітей. Вона закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

Також ЄС у новому пакеті санкцій ввів обмеження проти росіян та білорусів, які причетні до депортації українських дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дмитро Лубінець
NEWS
Про війну та майбутнє. Конференція "Україна. Рік 2024": головні заяви (онлайн)
Про війну та майбутнє. Конференція "Україна. Рік 2024": головні заяви (онлайн)
DAILY
Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним