У полоні РФ 28 тисяч українців. Омбудсмен закликає створити коаліцію для їх звільнення

Росія утримує в полоні 28 тисяч громадян України. Пропонується створити коаліцію для повернення цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця під час форуму "Україна. Рік 2024".

"За нашими неофіційними даними, приблизно 28 тисяч громадян України перебувають в російських застінках. Журналісти, представники місцевого самоврядування, церков, міжнародні представники. Три офіційні представники ОБСЄ були затримані в Донецькій і Луганській області, і ми вже декілька років не можемо їх звільнити. І весь цей час Росія є членом ОБСЄ", - сказав уповноважений.

Лубінець пояснив, що обмінювати цивільних на цивільних заборонено міжнародним правом. Тому Україна шукає нові підходи та країни, які можуть приєднатися до процесу повернення цивільних заручників.

"Станом на зараз можу сказати, що остання поїздка в Катар тиждень тому, на зустрічі з прем'єром пролунало, що вони готові спробувати свої зусилля для повернення цивільних заручників. Нам треба створити міжнародну коаліцію по поверненню цивільних заручників", - наголосив омбудсмен.

Українці в російському полоні

Раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Україні загалом вдалось повернути 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

У січні 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи схвалила важливу резолюцію, що стосується українських дітей. Вона закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

Також ЄС у новому пакеті санкцій ввів обмеження проти росіян та білорусів, які причетні до депортації українських дітей.