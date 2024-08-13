Пленные россияне, Суджа и разбитая техника: видео с ВСУ в Курской области за неделю

Вчера украинские военные показали в сети проезд по центральной площади города Суджа. Видео обнародовали бойцы из группы "Браво" 130-го отдельного разведывательного батальона. Журналисты "Радио Свобода" геолоцировали место нахождения военнослужащих, предположительно, ролик был снят на ул. Карла Маркса. Впрочем, дата съемки неизвестна.

На видео боец утверждает, что не видел российских солдат в центре города.

Еще в одном опубликованном видео группа "Браво" показала проезд по центру города из окна бронеавтомобиля, в том числе расположенную рядом Советскую площадь. Особенностью данного видео является то, что на нем нет следов присутствия войск РФ и ни одного гражданского.

Кроме того, вчера 225-й отдельный штурмовой батальон ВСУ показал видео из Дарьино Суджанского района. На нем бойцы срывают российский флаг с административного здания после зачистки.

"Дарьино. Бойцы 225 ОШБ после зачистки снимают тряпку с административного здания", - говорится в описании под видео.

Впрочем, не только бойцы распространяют в сети кадры из Курской области. Вчера нардеп от "Голоса" Роман Костенко сообщил в Facebook, что он отправился в "командировку". Нардеп обнародовал ролик, где он в военной форме пересекает границу со страной-агрессором.

"Руслан Алексеевич (спикер ВРУ - ред.), я сейчас нахожусь возле РФ. Извините уже, что без разрешения, но все же пойду туда вместе с нашими Силами обороны. А потом уже напишу письмо о командировке", - сказал Костенко.

Один из важных плюсов в контексте событий в Курской области - пополнение обменного фонда. Кадры с взятыми в плен россиянами, при чем обычно в немалом количестве, стремительно распространяются соцсетями.

Украинский государственный проект "Хочу жить", созданный для россиян, желающих добровольно сдаться в плен, опубликовал видео, на котором присутствует несколько десятков военнопленных.

На вопрос, откуда они, трое мужчин поочередно ответили "из Грозного". Утверждается, что это взятые в плен в Курской области "кадыровцы". По их словам, они пытались сбежать, чтобы избежать попадания в плен, поскольку глава Чечни Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются".

Проект акцентирует, что "кадыровцы" представляют особую ценность для дальнейшего обмена пленными, поскольку российские участники переговоров "забирают их в первую очередь".

Украинский военный с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале вчера заявил, что в общей сложности российских пленных из Курской области уже более 1000.

Не может не привлечь внимание и ряд видео с уничтожением российской техники. Бойцы подразделения "Черный Лебедь" 225 ОШБ показали эффектное видео ударов по грузовикам врага.

Военные отмечают, что разбивают логистику врага еще с первых дней операции в Курской области. По их словам, сейчас работа дронами крайне важна - россияне не успевают подвозить боеприпасы из-за плотной работы украинских пилотов.

Ниже можно увидеть уничтоженную российскую танковую засаду. Сообщается, что "враг делал засаду, но засаду сделали на него".

Вероятно, сгоревшая полностью техника войск РФ стала следствием работы NLAW.

Облетело соцсети и видео, где местные в Курской области общаются с бойцами ВСУ на украинском языке. На ролике можно услышать, как военный спрашивает двух пожилых женщин, обижают ли их. В ответ они попросили военных подвезти их, однако бойцы отказали, объяснив, что везут амуницию.

"Радио Свобода" пообщалась с одним из авторов этого видео. Боец Сергей Пруцких с позывным "Кум" подтвердил журналистам, что это кадры из Курской области. Он добавил, что некоторым жителям помогли водой.