"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий

В Курской области бои уже седьмой день, где украинским войскам, вероятно, удалось продвинуться на запад и северо-запад. Ночью о боестолкновениях сообщали сразу по нескольким направлениям, а к утру в соседней Белгородской области в одном из районов объявили эвакуацию "из-за присутствия ВСУ".

Что известно о ситуации в приграничных РФ и где ведутся бои - РБК-Украина собрало в материале ниже.

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Курская область: где бои, карты

Опираясь на геолокационные кадры и российские и украинские видеоролики от 10 и 11 августа, аналитики Института изучения войны сообщают о продвижении ВСУ на запад и северо-запад в Курской области. Ситуация по населенным пунктам:

Суджа . Россияне утверждают, что украинские силы находятся в западной части города, а его центральная и восточная часть в "серой зоне".

. Россияне утверждают, что украинские силы находятся в западной части города, а его центральная и восточная часть в "серой зоне". Снагость . Украинские силы продвинулись к населенному пункту и действовали юго-восточнее Коренево .

. Украинские силы продвинулись к населенному пункту и действовали юго-восточнее . Кремяное . ВСУ имеют продвижение вблизи села, которое также расположено восточнее Коренево.

. ВСУ имеют продвижение вблизи села, которое также расположено восточнее Коренево. Ольговка . Некоторые российские военкоры заявили, что украинские силы "захватили" село, а некоторые пишут только о "продвижении ВСУ" в районе этого населенного пункта.

. Некоторые российские военкоры заявили, что украинские силы "захватили" село, а некоторые пишут только о "продвижении ВСУ" в районе этого населенного пункта. Черкасское Поречное . Украинские войска недавно продвинулись в населенном пункте, расположенном к северу от Суджи.

. Украинские войска недавно продвинулись в населенном пункте, расположенном к северу от Суджи. Малая Локня . ВСУ недавно действовали западнее населенного пункта, который находится северо-западнее Суджи.

. ВСУ недавно действовали западнее населенного пункта, который находится северо-западнее Суджи. Мартыновка . Аналитики пишут о противоречивых заявлениях по поводу статуса села. Одни расвоенкоры утверждали, что армия РФ якобы отразила попытки захватить село, а другие пишут, что "украинские войска вернулись и заняли населенный пункт".

. Аналитики пишут о противоречивых заявлениях по поводу статуса села. Одни расвоенкоры утверждали, что армия РФ якобы отразила попытки захватить село, а другие пишут, что "украинские войска вернулись и заняли населенный пункт". Гуево. Дополнительные геолокационные кадры показывают, что ВСУ недавно действовали в районе этого села.

Также аналитики пишут о "присутствии ВСУ" в Гончаровке и Заолешенке, а также о том, что украинские бойцы якобы действовали юго-западнее Гоголевки. В свою очередь, россияне говорят, мол, есть неподтвержденная информация о том, что "украинские войска действуют вблизи Борков и Спального (оба находятся юго-восточнее Суджи).

Заметим, что еще по состоянию на вчера, 11 августа, общая площадь, где шли боевые действия, составляла до 720 кв км. Это на 70 кв км больше, чем днем ​​ранее, свидетельствуют подсчеты российского издания "Агентство".

Самая отдаленная от границы точка, где проходили бои - это село Общий Колодезь в Кореневском районе (28 км до границы и всего 9 км от дороги "Льгов-Рыльск").

Фото: площадь боевых действий в Курской области в воскресенье продолжила расти (agentstvonews)

Минобороны РФ лжет об "успешных ударах по ВСУ"

Между тем, расследователи издания The Insider указали на интересную деталь. По их данным, видеозаписи Министерства обороны России, якобы свидетельствующие об "успешных ударах" по украинским военным в Курской области, были сняты давно и в других местах. В качестве примера журналисты приводят видео, опубликованное 10 августа российским пропагандистским агентством "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ. На кадрах демонстрируются якобы удары в приграничном районе Курской области, но на самом деле, как обращают внимание журналисты, речь идет о съемках ударов по городам Кременная и Часов Яр Донецкой области.

Аналогичная ситуация и с роликом Минобороны РФ за 9 августа. Но, как выяснили в The Insider, речь идет о видео, опубликованном пропагандистами "ТАСС" 14 июля этого года.

Фото: обстановка в приграничье Курской области, согласно карте "Радио Свобода" (svoboda.org)

Тревожные новости в Белгородской области и эвакуация

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сегодня утром объявил о начале эвакуации местных жителей из приграничного Красноярского района.

"У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района... Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, живущих в Краснояружском районе, в более безопасные места", - заявил Гладков.

Между тем, русская служба ВВС обратила внимание, что об атаке одного украинского подразделения на пограничное село Колотиловка в этом районе российские военкоры сообщали еще в воскресенье.

Пропагандистский Telegram-канал Readovka при этом пишет, что "всю ночь в Колотиловке ВСУ пытались протиснуться" и бои продолжаются.

Добавим, что параллельно этому об "очень напряженной" обстановке пишут местные власти в Беловском районе Курской области. Глава района Николай Волобуев призвал местных к эвакуации.



Фото: в приграничном с Украиной Краснояружском районе Белгородской области объявлена эвакуация (google.com.ua/maps)