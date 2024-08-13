Полонені росіяни, Суджа та розбита техніка: відео із ЗСУ в Курській області за тиждень

Вчора українські військові показали в мережі проїзд центральною площею міста Суджа. Відео оприлюднили бійці із групи "Браво" 130 окремого розвідувального батальйону. Журналісти "Радіо Свобода" геолокували місце знаходження військовослужбовців, імовірно, ролик був знятий на вул. Карла Маркса. Втім, дата фільмування невідома.

На відео боєць стверджує, що не бачив російських солдатів у центрі міста.

Ще в одному опублікованому відео група "Браво" показала проїзд центром міста з вікна бронеавтомобіля, в тому числі розташовану поряд Радянську площу. Особливістю даного відео є те, що на ньому немає слідів присутності військ РФ, як і жодного цивільного.

Крім того, вчора 225-й окремий штурмовий батальйон ЗСУ показав відео з Дарʼїно Суджансього району. На ньому бійці зривають російський прапор з адміністративної будівлі після зачистки.

"Дар’їно. Бійці 225 ОШБ після зачистки знімають ганчірку з адміністративної будівлі", - йдеться у описі під відео.

Втім, не тільки бійці поширюють в мережі кадри з Курської області. Вчора нардеп від "Голосу" Роман Костенко повідомив у Facebook, що він вирушив у "відрядження". Нардеп оприлюднив ролик, де він у військовій формі перетинає кордон з країною-агресором.

"Руслане Олексійовичу (спікер ВРУ - ред.), я зараз перебуваю біля РФ. Вибачте вже, що без дозволу, але все ж таки піду туди разом з нашими Силами оборони. А потім уже напишу листа про відрядження", - сказав Костенко.

Один з важливих плюсів в контексті подій в Курській області - поповнення обмінного фонду. Кадри з взятими у полон росіянами, при чому зазвичай у чималій кількості, стрімко ширяться соцмережами.

Український державний проект "Хочу жить", що був створений для росіян, які хочуть добровільно здатись у полон, опублікував відео, на якому присутні кілька десятків військовополонених.

На запитання, звідки вони, троє чоловіків по черзі відповіли "з Грозного". Стверджується, що це взяті в полон у Курській області "кадирівці". За їхніми словами, вони намагалися втекти, щоб уникнути потрапляння в полон, оскільки глава Чечні Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці "Ахмата" в полон не здаються".

Проект акцентує, що "кадирівці" становлять особливу цінність для подальшого обміну полоненими, оскільки російські учасники перемовин "забирають їх у найпершу чергу".

Український військовий із позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі вчора заявив, що загалом російських полонених з Курської області вже більш як 1000.

Не може не привернути увагу й низка відео зі знищенням російської техніки. Бійці підрозділу "Чорний Лебідь" 225-ї ОШБ показали ефектне відео ударів по вантажівках ворога.

Військові зауважують, що розбивають логістику ворога ще з перших днів операції в Курській області. За їх словами, зараз робота дронами є вкрай важливою - росіяни не встигають підвозити боєприпаси через щільну роботу українських пілотів.

Нижче можна також побачити знищену російську танкову засідку. Повідомляється, що "ворог робив засідку, але засідку зробили на нього".

Ймовірно, згоріла вщент техніка військ РФ стала наслідком роботи NLAW.

Облетіло соцмережі й відео, де місцеві у Курській області спілкуються з бійцями ЗСУ українською мовою. На ролику можна почути, як військовий запитує двох літніх жінок, чи їх ніхто не ображає. У відповідь вони попросили військових їх підвезти, однак бійці відмовили, пояснивши, що везуть амуніцію.

"Радіо Свобода" поспілкувалася з одним з авторів цього відео. Боєць Сергій Пруцких із позивним "Кум" підтвердив журналістам, що це кадри з Курської області. Він додав, що деяким мешканцям допомогли водою.

