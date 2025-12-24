Пленные из КНДР, воевавшие на стороне России, хотят в Южную Корею, - СМИ

Двое северокорейских солдат, воевавших на стороне России, написали письмо, в котором выразили желание перейти в Южную Корею вместо КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Чан Се Юль, руководитель группы северокорейских перебежчиков в Южной Корее, сказал, что двое северокорейских пленных в возрасте около 20 лет написали такое письмо в октябре. Письмо было доставлено в Южную Корею в начале этого месяца.
"Мы решили поехать в Южную Корею, думая о тех, кто в Южной Корее, как о наших родителях и братьях", - говорится в письме.
Также в письме пленные выразили свою благодарность тем, кто сказал, что нынешняя ситуация, с которой они сталкиваются, является "не трагедией, а началом новой жизни".
В правительстве Южной Кореи заявили, что уведомили правительство Украины о своей готовности принять северокорейских пленных, если их намерения будут подтверждены.
По оценкам разведслужб Южной Кореи и Запада, около 10 тысяч северокорейских солдат могли быть отправлены в Украину в 2024 году для поддержки российских войск.
Южнокорейская разведка также сообщала, что солдатам КНДР часто приказывают накладывать на себя руки, чтобы избежать плена. В случае ранения они совершают самоподрыв с помощью гранат.
В сентябре южнокорейская спецслужба заявила, что в результате боевых действий в Украине погибли около 2000 северокорейских военных, отправленных на помощь России.
Как сообщалось ранее, 11 января этого года стало известно о том, что украинские защитники взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Один из них попал в плен 9 января.
