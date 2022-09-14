До звільненої Балаклії повернулись рятувальники
У середу, 14 вересня, загін рятувальників повернувся до міста Балаклія та приступив до виконання робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДСНС України.
"Після прибуття зведеного загону, на центральній площі Балаклії відбулось шикування особового складу", - йдеться у повідомленні.
Заступник голови ДСНС України Дмитро Бондар окреслив основні завдання, які мають бути виконані найближчим часом.
"Вже сьогодні стартували роботи з розмінування найважливіших об’єктів критичної інфраструктури міста, щоб дати можливість працювати іншим аварійним і комунальним службам задля відновлення безпечних і нормальних умов життя його мешканців", - заявили у ДСНС.
Наразі у деокупованому місті немає світла, води та частково газу. Тому рятувальники будуть допомагати місцевій владі у відновленні інфраструктури життєзабезпечення.
Нагадаємо, що у Балаклії одразу за п'ять місяців почали виплачувати пенсії.
Раніше президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про звільнення Балаклії 8 вересня 2022 року.
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