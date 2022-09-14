ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

До звільненої Балаклії повернулись рятувальники

Новость на русском →
Балаклія, Середа 14 вересня 2022 18:52
До звільненої Балаклії повернулись рятувальники Фото: До звільненої Балаклії повернулись рятувальники (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 14 вересня, загін рятувальників повернувся до міста Балаклія та приступив до виконання робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДСНС України.

"Після прибуття зведеного загону, на центральній площі Балаклії відбулось шикування особового складу", - йдеться у повідомленні.

Заступник голови ДСНС України Дмитро Бондар окреслив основні завдання, які мають бути виконані найближчим часом.

"Вже сьогодні стартували роботи з розмінування найважливіших об’єктів критичної інфраструктури міста, щоб дати можливість працювати іншим аварійним і комунальним службам задля відновлення безпечних і нормальних умов життя його мешканців", - заявили у ДСНС.

Наразі у деокупованому місті немає світла, води та частково газу. Тому рятувальники будуть допомагати місцевій владі у відновленні інфраструктури життєзабезпечення.

Нагадаємо, що у Балаклії одразу за п'ять місяців почали виплачувати пенсії.

Раніше президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про звільнення Балаклії 8 вересня 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Балаклея Війна в Україні
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
"Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма