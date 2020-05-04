Повне скасування карантину це плюс 120 тисяч смертей до кінця року, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через повне скасування карантину в Україні може бути 120 тисяч смертей від коронавірусу до кінця року. Про це він сказав 4 травня у відеозверненні, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, згідно з дослідженнями, повне скасування карантину буде мати жахливі наслідки.

"Якщо завтра ми повернемося до звичного нам життя - це потенційно плюс 120 тисяч смертей до кінця року. Саме тому пом'якшення карантину не може бути передчасне, воно поетапне і перше пом'якшення буде вже 11 травня", - сказав президент.

Також Зеленський назвав дві причини уникнення критичного сценарію пандемії в Україні. За його словами, перша полягає в тому, що вчасно були вжиті заходи з боротьби з поширенням вірусу.

РБК-Україна писало, що під час засідання Кабінету міністрів було прийнято рішення продовжити карантин в Україні до 22 травня, але при цьому почнеться поступове ослаблення з 11 травня. Зокрема, буде дозволена робота салонів краси, ресторанів і кави на винос. Крім того, дозволять прогулянки по парках і скверах, а також відкриються музеї та бібліотеки.

Також повідомлялося, що Зеленський закликав МОЗ переглянути медичну реформу. Він також підкреслив, що через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 000 медиків і закрито 332 лікарні.