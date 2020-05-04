Полная отмена карантина это плюс 120 тысяч смертей до конца года, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за полной отмены карантина в Украине может быть 120 тысяч смертей от коронавируса до конца года. Об этом он сказал 4 мая в видеообращении, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия.

"Если завтра мы вернемся к привычной нам жизни - это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременное, оно поэтапное и первое смягчение будет уже 11 мая", - сказал президент.

Также Зеленский назвал две причины избежания критического сценария пандемии в Украине. По его словам, первая заключается в том, что вовремя были приняты меры по борьбе с распространением вируса.

РБК-Украина писало, что во время заседания Кабинета министров было принято решение продлить карантин в Украине до 22 мая, но при этом начнется постепенное ослабление с 11 мая. В частности, будет разрешена работа салонов красоты, ресторанов и кофе на вынос. Кроме того, разрешат прогулки по паркам и скверам, а также откроются музеи и библиотеки.

Также сообщалось, что Зеленский призвал Минздрав пересмотреть медицинскую реформу. Он также подчеркнул, что из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 000 медиков и закрыто 332 больницы.