Взимку можливий дефіцит електроенергії в Україні: скільки доведеться імпортувати
У зимовий період Україна з експорту електроенергії до Європи зможе перейти на імпорт, збільшивши технічні можливості для цього. Брак може скласти до 1,5 ГВт.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв".
Як зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, на сьогоднішній день виведено з експлуатації або знаходяться в зоні окупації близько 10 ГВт ліквідних потужностей електрогенерації.
За його словами, через зниження попиту на е/е на 30-35% передбачається скорочення пікового перевантаження взимку з 25 ГВт до 17-18 ГВт.
"Однак навіть таке суттєве зменшення буде важко покрити. Отже, варто готуватися до сценарію, коли експорт Е/Е влітку може змінитися в окремі години пікового навантаження взимку на імпорт – до 1,5 ГВт", - сказав Омельченко.
Нагадаємо, Україна з 30 Червня відновила експорт електроенергії до країн Європейського Союзу. Експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг становить 100 МВт. Потенціал становить до 2,5 ГВт на суму 70 млрд гривень.
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