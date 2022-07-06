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Взимку можливий дефіцит електроенергії в Україні: скільки доведеться імпортувати

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Україна, Середа 06 липня 2022 09:02
Взимку можливий дефіцит електроенергії в Україні: скільки доведеться імпортувати Фото: дефіцит електроенергії в Україні можливий вже цієї зими (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У зимовий період Україна з експорту електроенергії до Європи зможе перейти на імпорт, збільшивши технічні можливості для цього. Брак може скласти до 1,5 ГВт.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв".

Як зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, на сьогоднішній день виведено з експлуатації або знаходяться в зоні окупації близько 10 ГВт ліквідних потужностей електрогенерації.

За його словами, через зниження попиту на е/е на 30-35% передбачається скорочення пікового перевантаження взимку з 25 ГВт до 17-18 ГВт.

"Однак навіть таке суттєве зменшення буде важко покрити. Отже, варто готуватися до сценарію, коли експорт Е/Е влітку може змінитися в окремі години пікового навантаження взимку на імпорт – до 1,5 ГВт", - сказав Омельченко.

Нагадаємо, Україна з 30 Червня відновила експорт електроенергії до країн Європейського Союзу. Експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг становить 100 МВт. Потенціал становить до 2,5 ГВт на суму 70 млрд гривень.

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