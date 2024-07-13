ua en ru
Вс, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швейцария подозревает российского дипломата в шпионаже, открыто дело - СМИ

Швейцария, Суббота 13 июля 2024 22:46
UA EN RU
Швейцария подозревает российского дипломата в шпионаже, открыто дело - СМИ Фото: Швейцария подозревает российского дипломата в шпионаже (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Генеральная прокуратура Швейцарии расследует дело в отношении российского агента и других лиц, которых подозревают в нарушении нескольких законов. Правоохранители выдали ордер на арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swiss Info.

Генеральная прокуратура обратилась в Министерство иностранных дел с просьбой отменить дипломатический иммунитет одного из трех обвиняемых.

Этот иммунитет утратил силу, когда лицо окончательно покинуло страну. На это лицо выдан ордер на арест, который может быть применен, если оно снова въезжает в Швейцарию.

До принятия этого решения Генеральная прокуратура совместно с Федеральным ведомством полиции и полицией уже провела обыски в нескольких кантонах.

В общем подозреваемых обвиняют в нарушении Закона о военных материалах, Закона об эмбарго и Закона о контроле за товарами.

По информации издания, Федеральная разведывательная служба ранее следила за российским представителем, который находился в Берне. Говорят, что аккредитованный дипломат был шпионом с целью приобретения оружия.

Напомним, ранее мы писали об агенте российской военной разведки Артеме Зинченко, ранее осужденном в Эстонии за шпионаж в пользу России и впоследствии переданном РФ в рамках обмена заключенными. После обмена мужчина попросил убежища у эстонских властей.

Мы также писали, что посол Латвии рассказал, как этнические россияне шпионят против НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Война России против Украины
NEWS
Дроны СБУ атаковали нефтебазу с горючим в Ростовской области, - источник
Дроны СБУ атаковали нефтебазу с горючим в Ростовской области, - источник
DAILY
Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США