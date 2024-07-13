Швейцария подозревает российского дипломата в шпионаже, открыто дело - СМИ

Генеральная прокуратура Швейцарии расследует дело в отношении российского агента и других лиц, которых подозревают в нарушении нескольких законов. Правоохранители выдали ордер на арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swiss Info.

Генеральная прокуратура обратилась в Министерство иностранных дел с просьбой отменить дипломатический иммунитет одного из трех обвиняемых.

Этот иммунитет утратил силу, когда лицо окончательно покинуло страну. На это лицо выдан ордер на арест, который может быть применен, если оно снова въезжает в Швейцарию.

До принятия этого решения Генеральная прокуратура совместно с Федеральным ведомством полиции и полицией уже провела обыски в нескольких кантонах.

В общем подозреваемых обвиняют в нарушении Закона о военных материалах, Закона об эмбарго и Закона о контроле за товарами.

По информации издания, Федеральная разведывательная служба ранее следила за российским представителем, который находился в Берне. Говорят, что аккредитованный дипломат был шпионом с целью приобретения оружия.