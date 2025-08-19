Полк "Скала" отбросил врага на 3 км от админграницы Днепропетровской области

Воины полка "Скала" зачистили админграницу Днепропетровской области от оккупантов, которым удалось пробраться на территории региона небольшими группами из Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой 425 ОШП "Скала"на YouTube.

Операцию проводили штурмовики сводной тактической группы при поддержке аэроразведки, минометчиков, артиллеристов и операторов дронов.

На первом этапе удалось быстро уничтожить противника, который зашел на территории Днепропетровской области. После этого наши бойцы зачистили врага на полосе админграницы длиной около 2,5 километров

Обоюдный штурм продолжался несколько дней: группы в районе Орехового штурмовали позицию россиян и продвинулись на север, а бойцы в районе Котляровки провели зачистки и продвинулись на восток вдоль лесополосы. После этого были взяты под контроль окопы врага на юге в районе Орехово.

Разведка обнаружила, что оккупанты сосредоточили две бригады ВС РФ - 55 и 74, а также 229 полк. Его задачей было любой ценой выйти на админграницу области.

Однако воинами полка "Скала" было остановлено продвижение россиян и взята часть военнослужащих РФ в плен.

Оказалось, что враг отправил на штурм неподготовленную пехоту, которая, несмотря на потери, должна была выполнить задание К тому же отступать оккупантам категорически запретили, а медицинская эвакуация отсутствовала.

В ходе штурма наши бойцы также уничтожили МТ-ЛБ врага с пушкой. Работать приходилось несмотря на поражение техники и групп дронами.

"Сводной группе полка "Скала" при поддержке союзных подразделений удалось выйти на рубеж лесополосы южнее Котляровки и заблокировать противнику возможность накопления для наступления на Днепропетровщину в сторону Новопавловки", - подытожили наши бойцы.