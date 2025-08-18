ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ВСУ отбили на Покровском направлении 48 атак РФ: Генштаб о ситуации на фронте

Понедельник 18 августа 2025 23:59
UA EN RU
ВСУ отбили на Покровском направлении 48 атак РФ: Генштаб о ситуации на фронте Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 18 августа, на фронте с начала суток произошло 133 боевых столкновения. Сейчас ВСУ отбили 48 атак РФ на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские захватчики нанесли один ракетный удар двумя ракетами и 55 авиационных ударов, сбросив при этом 102 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1634 дроны-камикадзе и осуществили 3345 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, осуществил 184 артиллерийских обстрела, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг девять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Амбарное.

На Купянском направлении враг совершил восемь наступательных действий в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки и Загрызово, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 11 штурмов в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Мирное и в сторону населенных пунктов Дробышево и Ямполь.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Серебрянка, Григорьевка и Выемка.

С начала суток на Краматорском направлении враг трижды атаковал в районах Белой Горы, украинские подразделения отбили все атаки оккупантов.

На Торецком направлении наши защитники сегодня отбили четыре атаки оккупантов. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Полтавки, Русиного Яра, Торецка и в сторону населенного пункта Бересток. Успеха не имел.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 52 раза атаковал позиции в районах населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Луч, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Владимировка, Дачное, Лысовка и в сторону населенного пункта Балаган. Наши защитники отбили 48 штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 150 оккупантов, из которых 95 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две пушки, два пункта управления беспилотных летательных аппаратов, пять мотоциклов, восемь автомобилей, 93 беспилотных летательных аппарата захватчиков", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили десять атак в районах населенных пунктов Новопавловка, Грушевское, Филиал, Звезда, Свободное Поле, Малиевка, Ивановка, Александроград и в сторону Камышевахи. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника вблизи Каменского и Новоандреевки, кроме того, враг нанес авиаудары по населенному пункту Новоандреевка.

На Приднепровском направлении произошло восемь боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении Антоновского моста, населенного пункта Днепровское и в районе острова Белогрудый. Кроме того, оккупанты нанесли авиационные удары неуправляемыми ракетами по Антоновскому мосту.

Потери армии РФ

Напомним, что за последние сутки, с 18 на 19 августа, россияне потеряли на фронте еще 940 солдат. Также ВСУ уничтожили 43 артсистемы, 157 дронов и 116 единиц автотехники.

Отметим, что потери армии РФ за время полномасштабной войны превышают уже более 1 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия