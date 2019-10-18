Політв'язень Приходько потребує термінової медичної допомоги, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що засудженому в Криму проукраїнського активісту Олегу Приходько потрібна медична допомога. Про це вона повідомила в Facebook.

За словами Денісової, у Приходько виявлені захворювання шлунково-кишкового тракту.

"Порушені права кримського активіста Олега Приходька. Згідно отриманої інформації, Олег Приходько має захворювання шлунково-кишкового тракту і сечостатевої системи. Його рідні передали необхідні для лікування медикаменти і окуляри. Але співробітники пенітенціарної установи не видають цю передачу", - написала Денісова.

Вона просить російську колегу Тетяну Москалькову вжити невідкладних заходів для відновлення прав громадянина України і допомогти йому отримати необхідні ліків.

Нагадаємо, 9 жовтня Приходько затримали російські силовики в його ж будинку. У Центрі громадських зв'язків ФСБ повідомили, що Приходько був членом українських екстремістських організацій.

Пізніше "Київський райсуд міста Сімферополя" заарештував активіста Олега Приходька, якого російські спецслужби підозрюють у підготовці теракту на півострові. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 2 місяці.