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Адвокат оскаржив арешт проукраїнського активіста Приходько

Новини » Суспільство    11.10.2019 - 21:24
Адвокат оскаржив арешт проукраїнського активіста Приходько
Фото: Олег Приходько (facebook com crimeahrg)

Приходько був поміщений в Сімферопольське СІЗО

Адвокат подав апеляційну скаргу на арешт проукраїнського активіста Олега Приходька. Про це він розповів ресурсу "Крим.Реалії".

За його словами, він подав апеляційну скаргу до Верховного суду Криму з вимогою скасувати постанову Київського райсуду.

"Нами була подана апеляційна скарга на захист громадянина України, Приходько Олега Аркадійовича, до Верховного суду Криму з вимогою скасувати винесене вчора постанову Київського районного суду", - зазначив адвокат.

Він також розповів, що сьогодні, 11 жовтня, бачився зі своїм підзахисним в ході проведення слідчих дій.

"Сьогодні пройшли слідчі дії з участю Олега Аркадійовича, в ході яких, ми дали зразки голосу для проведення фонографічної експертизи. Справа в тому, що в матеріалах справи є аудіозапис, отримана в рамках оперативно-розшукових заходів, в якій, на думку слідства, записана розмова між двома людьми, один з яких нібито Приходько", - повідомив адвокат Назім Шеихмамбетов.

Також він зазначив, що Приходько був поміщений в Сімферопольське СІЗО.

"З ним у камері знаходиться житель міста Саки, вони вже знайшли спільних знайомих. Приходько розповів, що на момент його надходження в СІЗО, в камері і в тюрмі вже знали про нього. Здивувалися, що такий чоловік літній і нібито терорист", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, 9 жовтня українського активіста Олега Приходька затримали російські силовики в його ж будинку. У Центрі громадських зв'язків ФСБ повідомили, що Приходько був членом українських екстремістських організацій.

Пізніше Київський райсуд міста Сімферополя заарештував активіста Олега Приходька, якого російські спецслужби підозрюють у підготовці теракту на півострові. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 2 місяці.

У Кримську мечеть увірвалися російські силовики "Суд" у Криму заарештував проукраїнського активіста Приходька
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