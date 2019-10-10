У Криму затримали проукраїнського активіста

Фото: Олег Приходько (facebook com crimeahrg)

Російські силовики затримали Приходька в його ж будинку вчора ввечері

В анексованому Криму затриманий проукраїнський активіст Олег Приходько. Про це повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання Едуард Леонов, цитуючи слова дочки Приходька, повідомляє "Крим.Реалії".

Як повідомляється, російські силовики затримали Приходько в його ж будинку вчора ввечері.

"Про це повідомила дочка Олега Пориходька. Сказала, що в середу ввечері увірвалися в будинок і відвезли в ФСБ батька. Відвезли в чому був. Причини невідомі, ніякої нової інформації, ні в рідних, ні у мене до цих пір немає", - сказав Леонов.

Нагадаємо, в селі Оріхове Сакського району окупованого Криму 8 лютого 2019 російські силовики проводили обшук в будинку проукраїнського активіста Олега Приходька. Тоді у нього вилучили комп'ютер, телефон і українську символіку.

РБК-Україна писало, що спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО констатує погіршення ситуації на території окупованого Криму у всіх сферах своєї компетенції.

Раніше моніторингова місія ООН з прав людини закликала Росію виконати постанову суду і скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу.