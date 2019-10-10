ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Криму затримали проукраїнського активіста

Новини » Надзвичайні події    10.10.2019 - 09:54
У Криму затримали проукраїнського активіста
Фото: Олег Приходько (facebook com crimeahrg)

Російські силовики затримали Приходька в його ж будинку вчора ввечері

В анексованому Криму затриманий проукраїнський активіст Олег Приходько. Про це повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання Едуард Леонов, цитуючи слова дочки Приходька, повідомляє "Крим.Реалії".

Як повідомляється, російські силовики затримали Приходько в його ж будинку вчора ввечері.

"Про це повідомила дочка Олега Пориходька. Сказала, що в середу ввечері увірвалися в будинок і відвезли в ФСБ батька. Відвезли в чому був. Причини невідомі, ніякої нової інформації, ні в рідних, ні у мене до цих пір немає", - сказав Леонов.

Нагадаємо, в селі Оріхове Сакського району окупованого Криму 8 лютого 2019 російські силовики проводили обшук в будинку проукраїнського активіста Олега Приходька. Тоді у нього вилучили комп'ютер, телефон і українську символіку.

РБК-Україна писало, що спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО констатує погіршення ситуації на території окупованого Криму у всіх сферах своєї компетенції.

Раніше моніторингова місія ООН з прав людини закликала Росію виконати постанову суду і скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

У справі про напад на активіста в Одесі перевірять місцеву владу і поліцію Зеленський: формули деокупації Криму зараз немає
Новини України КримКримактивистыЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся