Політв'язню Мемедеминову не провели термінову операцію, - адвокат

Фото: Наріман Мемедеминов (Facebook/"Кримська солідарність")

Операцію перенесли на кінець березня

Обвинуваченому у"пропаганді тероризму" кримськотатарському активісту, блогеру Наріману Мемедеминову не провели операцію, заплановану на 14 березня. Про це повідомив адвокат Еміль Курбединов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

За словами адвоката, Мемедеминов близько двох місяців відчуває болі та потребує оперативного лікування.

"Вчора, коли повинна була бути операція, призначили два судових засідання. Перше було в 9.30 ранку, але ми до 12 його закінчили. Друге - він спеціально написав, що не буде брати участь. Він розраховував, що після першого засідання його відвезуть на операцію. Але, з незрозумілих причин, його не вивезли, а операцію відклали на кінець березня", - розповів Курбединов.

Адвокат не назвав діагнозу, але підкреслив, що Мемедеминов потребує термінової операції в найближчі дні, оскільки "його лікування дуже сильно затягнули". Курбединов зазначив, що захист написав "у всі інстанції з проханням розібратися і посприяти терміновій операції" його підзахисному.

РБК-Україна писало, що підконтрольний Росії "Верховний суд" Криму 14 березня на два місяці продовжив арешт Наріману Мемедеминову.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедеминова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедеминова.