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У Криму за клопотанням ФСБ заарештували громадського активіста та журналіста

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 17:37
Фото: Наріман Мемедемінов (Facebook/"Кримська солідарність")
Фото: Наріман Мемедемінов (Facebook/"Кримська солідарність")

Мемедемінов заарештований до 16 травня 2018 р.

В окупованому Російською Федерацією Криму за клопотанням Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії заарештували громадського активіста та журналіста громадського об'єднання "Кримська солідарність" Нарімана Мемедемінова. Про це Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов, який захищає його інтереси.

"Нарімана Мемедемінова за клопотанням ФСБ заарештовано до 16 травня 2018 р.", - йдеться в повідомленні.

"Кримська солідарність" опублікувала звернення профспілки працівників незалежних ЗМІ Криму.

"Профспілка працівників незалежних ЗМІ Криму вважає арешт Нарімана Мемедемінова черговою акцією залякування, спрямованою на всіх громадських журналістів, які працюють у Криму, а також черговою демонстрацією цілеспрямованої боротьби правоохоронців зі свободою слова на території півострова", - йдеться у зверненні.

Представники профспілки закликають "всіх журналістів, які знають ціну свободі слова, підтримати Нарімана Мемедемінова і в його особі всіх громадянських журналістів Криму".

ЗВЕРНЕННЯ Профспілка працівників незалежних ЗМІ Криму вважає арешт Нарімана Мемедеминова черговою акцією залякування,...

Опубліковано Кримська солідарність 23 березень 2018 р.

Нагадаємо, вчора, 22 березня, вранці в будинку активіста Мемедемінова провели обшук. Мемедемінова заарештували і відвезли до управління ФСБ в Сімферополі.

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Теги публікації: Крим, Крим, арешт, журналисты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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