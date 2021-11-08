Джелялову окупаційна влада Криму висунула нове звинувачення
Фото: Наріман Джелялов, заступник глави Меджлісу (president.gov.ua)
Заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялову висунули нове звинувачення. Цього разу у контрабанді вибухового пристрою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку адвоката Миколи Полозова.
За словами Полозова, Джелялова звинуватили, нібито, у незаконному перетині через митний кордон вибухового пристрою, що було здійснено організованою групою.
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