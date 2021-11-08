ru ua
Пн, 08 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Джелялову окупаційна влада Криму висунула нове звинувачення

Новость на русском →
Понеділок 08 листопада 2021 22:47
Джелялову окупаційна влада Криму висунула нове звинувачення Фото: Наріман Джелялов, заступник глави Меджлісу (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялову висунули нове звинувачення. Цього разу у контрабанді вибухового пристрою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку адвоката Миколи Полозова.

За словами Полозова, Джелялова звинуватили, нібито, у незаконному перетині через митний кордон вибухового пристрою, що було здійснено організованою групою.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим
NEWS
Зеленський підписав закон про НАБУ
Зеленський підписав закон про НАБУ
DAILY
Американський імунолог Умід Шарапов: В Україні епідемія серед невакцинованих
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Американський імунолог Умід Шарапов: В Україні епідемія серед невакцинованих