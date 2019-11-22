ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У політв'язня Лимешко погіршився стан здоров'я, - Денісова

Новини » В світі     22.11.2019 - 14:16
У політв'язня Лимешко погіршився стан здоров'я, - Денісова
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovaombudsman)

Лимешка утримують в колонії Ставропольського краю

У незаконно засудженого громадянина України Геннадія Лимешко в Росії погіршився стан здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової в Telegram.

Як повідомляється, у Лимешко почалися проблеми зі шкірою, з'явилися рани на руках, ліктях і ногах, з'явилися хворобливі висипання.

"Не дивлячись на проблеми зі здоров'ям, адміністрація виправної установи не забезпечує надання необхідної медичної допомоги громадянину України. Зазначене суперечить гарантованим міжнародним стандартам поводження із засудженими особами, що містяться в місцях позбавлення волі", - повідомила Денісова.

Вона додала, що звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням вплинути на ситуацію, щоб Лимешко надали медичну допомогу.

Нагадаємо, Лимешко у серпні 2017 року затримали російські силовики. Він був засуджений підконтрольним РФ "Судакським міським судом Республіки Крим" в травні 2018 роки за нібито незаконне виготовлення вривчаткі.

Раніше Денисова заявила, що Німеччина сподівається на прискорення процесу звільнення полонених після нормандської зустрічі.

Як раніше писало РБК-Україна, представник президента України в Криму Антон Кориневич заявив, що в даний час в анексованому Криму утримують не менше 110 політв'язнів.

У Сирії затримали ватажка ІД, причетного до терактів в Європі У США пригрозили Турції та Єгипту санкціями у випадку закупок російської військової техніки
Новини України ІДІЛТурция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся