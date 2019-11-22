Німеччина сподівається на прискорення процесу звільнення полонених після нормандської зустрічі

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovaombudsman)

Зустріч запланована на 9 грудня

Німецька сторона висловила надію, що процес взаємного звільнення політв'язнів і військовополонених між Україною і Росією прискориться після нормандської зустрічі. Про це в Telegram повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

У п'ятницю, 22 нобяря, Денисова зустрілася з надзвичайним і повноважним послом Німеччини в Україні Анкой Фельдгузен, де сторони обговорили співпрацю у звільненні 115 громадян України, які перебувають в російському полоні.

"Німецька і українська сторони висловили надію, що після зустрічі в нормандському форматі, де це питання є пріоритетним, процес взаємного звільнення буде прискорений", - повідомила Денисова.

Нагадаємо, раніше Денісова заявила про порушення прав на свободу віросповідання в анексованому Криму через дискримінаційні рішень російських судів. Омбудсмен звернулася в ООН і ОБСЄ із закликом відновити права жителів анексованого Криму.

Як писало РБК-Україна раніше, Денисова заявила, що фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" могли засудити через засудження анексії Криму. Захист засуджених до висновку кримчан пов'язує це з їх позицією щодо приналежності Криму.

Також повідомлялося, що в ЄС очікують від президента Росії Володимира Путіна на нормандської зустрічі значущих кроків для просування мінського процесу.