ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У политзаключенного Лимешко ухудшилось состояние здоровья, - Денисова

Новости » В мире     22.11.2019 - 14:16
У политзаключенного Лимешко ухудшилось состояние здоровья, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovaombudsman)

Лимешко удерживают в колонии Ставропольского края

У незаконно осужденного гражданина Украины Геннадия Лимешко в России ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Telegram.

Как сообщается, у Лимешко начались проблемы с кожей, появились раны на руках, локтях и ногах, появились болезненные высыпания.

"Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, администрация исправительного учреждения не обеспечивает предоставление необходимой медицинской помощи гражданину Украины. Указанное противоречит гарантированным международным стандартам обращения с осужденными лицами, содержащимися в местах лишения свободы", - сообщила Денисова.

Она добавила, что обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой повлиять на ситуацию, чтобы Лимешко оказали медицинскую помощь.

Напомним, Лимешко в августе 2017 года задержали российские силовики. Он был осужден подконтрольным РФ "Судакским городским судом Республики Крым" в мае 2018 года за якобы незаконное изготовление врывчатки.

Ранее Денисова заявила, что Германия надеется на ускорение процесса освобождения пленных после нормандской встречи.

Как ранее писало РБК-Украина, представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что в настоящее время в аннексированном Крыму удерживают не менее 110 политзаключенных.

В Сирии задержали главаря ИГ, причастного к терактам в Европе В США пригрозили Турции и Египту санкциями в случае закупки российской военной техники
Новости Украины ИГИЛТурция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь