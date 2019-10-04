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Омбудсмен повідомила про погіршення здоров'я двох українських політв'язнів

Новини » Надзвичайні події    04.10.2019 - 09:19
Омбудсмен повідомила про погіршення здоров'я двох українських політв'язнів
Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

Погіршився стан здоров'я Шумкова та Алімова

Стан здоров'я українських громадян Рефата Алімова та Олександра Шумкова, яких незаконно утримують в Росії, погіршився. Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова в Telegram.

За даними українского омбудсмена, фігурант "справ Хізб ут-Тахрір" Алімов, якого утримують в СІЗО Ростовської області, 2 жовтня поскаржився на сильні болі в області нирок.

Інший політв'язень Шумков, якого тримають у виправній колонії в Тверській області, під час зустрічі з адвокатом поскаржився про посилення фізичного та психологічного тиску з боку співробітників російської колонії. Також є інформація щодо погіршення стану здоров'я Шумкова.

Зазначається, що Денісова звернулася до російської омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням перевірити інформацію, отриману від політв'язнів, а також забезпечити проведення відповідного обстеження та лікування.

"Терміново підготувала звернення до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, що стосуються дотримання прав українських громадян, які перебувають в місцях несвободи на території Росії", - повідомила омбудсмен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український політв'язень Шумков схуд на 20 кг у російській тюрьмі. У травні цього року стало відомо, що Шумкова більше місяця тримали у штрафному ізоляторі. Крім того, співробітники колонії жорстко поводилися з політв'язнем.

Також РБК-Україна писало, що кримськотатарський активіст Алімов разом з ще 24 фігурантами "справи Хізб ут-Тахрір" був залишений під арештом. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".

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