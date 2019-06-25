Суд РФ залишив під арештом фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Фото: Емір-Усеін Куку (facebook.com/emirhuseyn.k)

Вони залишаться під вартою до 18 серпня

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону залишив під арештом фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" ще на 2 місяці. Про це повідомляє "Крым.Реалии".

Суддя відмовив в апеляційних скаргах Мусліма Алієва, Інвера Бекірова, Вадима Сірука, Емір-Усеіна Куку, Рефата Алімова та Арсена Джеппарова, постановивши, що вони будуть утримуються в слідчому ізоляторі до 18 серпня.

Захист зазначив, що підсудні перебувають у СІЗО більше трьох років, і клопотав про зміну запобіжного заходу на будь-яку іншу.

Прокурор заперечив проти позиції захисту аргументувавши це припущенням, що підсудні можуть спробувати сховатися від правосуддя, залякати свідків.

Нагадаємо, обвинувачені у цій справі Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеін Куку, Муслім Алієв, Інверсія Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з вироком російського суду п'ятьом кримським татарам по "справі Хізб-ут-Тахрір", який було оголошено 18 червня.

Брати Теймур і Узеір Абдулаєви, Рустем Ісмаїлов, Еміл Джемаденов і Айдер Салединов засуджені до термінів від 12 до 17 років у колонії суворого режиму.