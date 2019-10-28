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В поліцію повідомили про вибухівку в аеропорту Одеси

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 10:52
В поліцію повідомили про вибухівку в аеропорту Одеси
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Також поліція шукає вибухівку в одеському готелі

Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про мінування готелю та аеропорту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилачись на прес-службу поліції.

Повідомлення про те, що в одному з готелів на вулиці Пушкінській та на території Міжнародного аеропорту "Одеса" закладено вибуховий механізм, надійшло на електронну пошту поліції.

"Для обстеження об'єктів і прилеглої до них території направлені слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, працівники ДСНС та кінологи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 жовтня, в Одесі фахівці перевіряли залізничний вокзал і будівля обласної державної адміністрації на наявність вибухівки. Інформація не підтвердилась

Також в Одесі правоохоронці перевіряли інформацію про замінування Приморського районного суду. Інформація теж не підтвердилась.

Раніше повідомлялося, що 22 жовтня на телефонну лінію і електронну пошту поліцій Львова, Харькова і Житомира надійшли повідомлення про замінування важливих об'єктів інфраструктури. Зокрема, у Львові "замінували" вокзал та облдержадміністрацію; У Харкові - три університети та житловий будинок; у Житомирі - територію біля облдержадміністрації. Згодом інформація про замінування не підтвердилася.

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