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У Харкові "замінували" три університети та житловий будинок

Новини » Надзвичайні події    22.10.2019 - 11:00
У Харкові "замінували" три університети та житловий будинок
Фото: ілюстративне фото (flickr.com/national.police UA)

На місцях працюють фахівці

У вівторок, 22 жовтня, у Харкові оперативники перевіряють три університети та житловий будинок після повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як зазначається, на електронну пошту поліції надійшли повідомлення про закладення вибухівки в університетах, розташованих на площі Конституції, проспекті Науки, вулиці Алчевських, і житловому будинку на вулиці Архітекторів.

"За адресою виїхали слідчо-оперативні групи Шевченківського та Київського відділів поліції і фахівці вибухотехнічного управління для огляду приміщень та прилеглої території", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що завідомо неправдиве повідомлення про мінування передбачає кримінальне покарання у вигляді ув'язнення від 2 до 6 років.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 22 жовтня в Житомирі "замінували" територію біля облдержадміністрації. На місці працюють оперативники. Люди з прилеглих будинків були евакуйовані.

Також нагадаємо, у Києві правоохоронці перевіряють інформацію про мінування Господарського суду. Через перевірки суд був змушений тимчасово припинити роботу.

Раніше повідомлялося, що 14 жовтня в місті Старобільськ Луганської області через повідомлення про мінування об'єктів інфраструктури було евакуйовано майже 800 осіб. Також було перекрито рух на 10 вулицях.

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