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В поліцію сьогодні надійшло майже 280 повідомлень про порушення напередодні виборів

Новини » Вибори 2019    20.07.2019 - 17:26
В поліцію сьогодні надійшло майже 280 повідомлень про порушення напередодні виборів
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Правоохоронці відкрили дев'ять кримінальних проваджень

В день тиші станом на 15:00 напередодні виборів у парламент в поліцію надійшло 278 повідомлень і заяв про порушення, відкрито дев'ять кримінальних проваджень. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Повідомляється, що в підрозділи поліції надійшло 278 заяв та повідомлень про порушення у виборчій сфері. Найбільше повідомлень надійшло в Одеській, Донецькій та Запорізькій областях. В основному зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією - 226 фактів і підкупом виборців - п'ять фактів.

За словами заступника голови Національної поліції України Олександра Фацевича, слідчі підрозділи почали дев'ять кримінальних проваджень. Також він звернув увагу керівників територіальних підрозділів на необхідність додержання законності і правопорядку в день тиші.

В поліцію сьогодні надійшло майже 280 повідомлень про порушення напередодні виборів

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що спостерігачі Комітету виборців України фіксують масові порушення виборчого законодавства в день тиші напередодні позачергових виборів у Раду.

Зазначимо, що за час передвиборчої кампанії поліція Києва зареєструвала понад 600 порушень виборчого законодавства. За даними поліції, за фактом порушень було складено 155 адмінпротоколів та відкриті 38 кримінальних проваджень.

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