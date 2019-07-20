ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет виборців заявив про масові порушення дня тиші

Новини » Вибори 2019    20.07.2019 - 13:29
Комітет виборців заявив про масові порушення дня тиші
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Порушення стосуються незаконної передвиборчої агітації

Спостерігачі Комітету виборців України (КВУ) фіксують масові порушення виборчого законодавства в день тиші напередодні позачергових виборів в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КВУ в Facebook.

Як повідомляється, 20 липня спостерігачі зафіксували незаконну агітацію в Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській, Донецькій, Одеській, Черкаській, Миколаївській та Чернігівській областях. Також було зафіксовано поширенні політичної реклами в соціальних мережах.

Зокрема, порушення стосуються розміщення агітаційних білбордів, оголошень та інших агітаційних матеріалів з або без уточнення партій чи кандидатів в народні депутати. Спостерігачі зафіксували політичну рекламу кандидата в нардепи в одномандатному виборчому окрузі №221, а також антирекламу проти кандидата в нардепи в 96-му мажоритарному окрузі.

Крім того, в Закарпатській області в день тиші від імені одного з кандидатів розсилалися агітаційні смс-повідомлення. Місцеві жителі почали отримувати агітаційні смс, написані угорською мовою, вранці суботи.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за час передвиборчої кампанії поліція Києва зареєструвала понад 600 порушень виборчого законодавства. За даними поліції, за фактом порушень було складено 155 адмінпротоколів та відкрито 38 кримінальних проваджень.

КВУ назвав ймовірні проблемні округи на виборах Поліція відкрила 250 справ за порушення перед виборами
Новини України Порошенко Зеленський нарушениядень тишинывыборы в Раду
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся